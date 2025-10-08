Одна из самых популярных усадеб Москвы: трафик посещений Измайлово вырос на 10%

Усадьба Измайлово остается одной из самых популярных среди жителей и гостей столицы, выяснили эксперты «МегаФона», проанализировав объем интернет-трафика на локации, который с начала года вырос на 10%. Результаты исследования доступны интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Среди посетителей исторического комплекса преобладают мужчины — на них приходится 64% мобильного трафика. Чаще всего по территории усадьбы гуляют гости в возрасте 36-45 лет (39%) и 46-65 лет (31%).

«Усадьба Измайлово стала местом пересечения эпох. Сюда приходят с семьей, приезжают туристы, чтобы провести время на природе и прикоснуться к культурному наследию Москвы. Мы видим, как растет интерес к этой локации: только с начала года объем интернет-трафика увеличился на 10%», — отметил директор московского отделения «МегаФона» Виктор Югай.

При этом самой малочисленной часть аудитории усадьбы стали зумеры (18-25 лет) и люди старшего поколения (от 65 лет) — в сумме они составляют 10% от общего числа посетителей.

