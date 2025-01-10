Оформлять ОСАГО больше не нужно: в России изменят правила регистрации автомобилей в ГАИ — как это будет работать

Новые правила регистрации автомобилей в ГАИ вступят в силу с 1 марта 2025 года. Они изменят подход к оформлению полисов ОСАГО в России. Подробнее о том, как изменения повлияют на процесс регистрации транспортных средств — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Одно из основных новшеств — отмена требования о наличии полиса для постановки автомобиля на учет. На данный момент водители должны оформить полис в период 10 дней после приобретения транспортного средства.

Данное нововведение облегчит этот процесс для водителей, которые не планируют использовать автомобиль сразу после покупки. Однако доставить транспорт до места регистрации придется с помощью эвакуатора, так как движение без полиса запрещено.

Ранее в силу вступили изменения, которые предусматривают штраф в размере 10 тыс. рублей за повторную езду без полиса ОСАГО. При первом нарушении сумма штрафа составляет 800 рублей.

Также в новом 2025 году будут проходить тестирования по проверке наличия у водителей действующих полисов. В течение 12 месяцев автовладельцам будут приходить уведомления в личный кабинет «Госуслуг» о необходимости оформления ОСАГО. Выписывать штрафы при этом не планируют.

Ранее стало известно, что Зарплаты в Подмосковье вырастут с 1 января.