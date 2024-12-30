Зарплаты в Подмосковье вырастут с 1 января: стал известен региональный МРОТ в 2025 году

С 1 января 2025 года региональный МРОТ (минимальный размер оплаты труда) в Подмосковье составит 23 тысячи рублей, следует из проекта соглашения между областным правительством, союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов» и объединениями работодателей Московской области. Какие компании поднимут зарплаты сотрудникам после Нового года — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

МРОТ в Московской области в 2025 году вырастет на две тысячи рублей, в настоящее время он составляет 21 тысячу рублей. С 1 января компании должны будут поднять зарплаты сотрудникам, получающим минимум. Соглашение распространяется на всех подмосковных работодателей, кроме финансируемых из федерального бюджета. Работник, получивший меньше 23 тысяч рублей, сможет пожаловаться в профсоюз или трудовую инспекцию. За нарушение законодательства компаниям грозят штрафы: от 30 до 50 тысяч рублей для среднего и крупного бизнеса, от одной до пяти тысяч рублей для ИП, от 10 до 20 тысяч рублей для руководства.

На расчет отпускных, больничных и командировочных влияет федеральный МРОТ, в 2025 году он составит 22 440 рублей. К 2030 году минимальный размер оплату труда в России должен вырасти до 35 тысяч рублей, поручил президент РФ Владимир Путин.

Ранее стало известно, что некоторые пенсионеры получат выплаты за январь досрочно.