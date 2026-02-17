Ограбление века отменяется? Владельцы золота рассчитали, сколько грузовиков нужно, чтобы украсть их запасы

Рекордный рост цен на золото, подорожавшее на 70% за последний год, создал неожиданную проблему для операторов крупнейших хранилищ драгоценного металла. Как сообщил портал Financial Times, некоторые из них вынуждены отказываться от страхования части запасов, поскольку их стоимость приближается к пределам доступного страхового покрытия.

По информации страховых брокеров, некоторые хранилища начали перемещать резервы между площадками, чтобы не превышать лимиты страховки для одного объекта. Другие операторы переходят на режим самострахования, полагаясь на собственные меры безопасности. Ряд депозитариев даже заказали исследования, чтобы оценить максимальные потенциальные потери в случае ограбления, и пришли к выводу, что для хищения такого объема золота «потребовалась бы армия с несколькими грузовиками».

Наибольшему риску золото подвергается во время транспортировки. Барри Викери из брокерской компании Howden пояснил, что инциденты часто происходят именно в момент передачи. Он также отметил, что при перемещении больших партий и растущей цене металл становится все более привлекательной целью для преступных группировок.

Страховое покрытие для одного хранилища за последние годы выросло с 3 до 5 миллиардов долларов, но исторический рост цен на золото продолжает менять поведение отрасли. С начала 2025 года драгоценный металл подорожал почти на 70%, достигнув к концу года исторических максимумов выше 4500 долларов за унцию. Основными драйверами стали высокий спрос со стороны центробанков, геополитическая напряженность и защита от инфляции.

