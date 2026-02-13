Прощай, наличность: Глава Банка России подтвердила старт массового внедрения третьей формы денег

Внедрение цифрового рубля в России переходит из стадии эксперимента в повседневную реальность. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина официально подтвердила: технологическая база «практически готова» к массовому запуску. Об этом сообщает «РБК».

Теперь это не просто инициатива регулятора, а законодательно закрепленная обязанность для финансового сектора и ритейла. Согласно закону, подписанному Владимиром Путиным, переход будет поэтапным, чтобы бизнес успел адаптировать кассовое оборудование и пройдет с сентября 2026 по сентябрь 2028.

Одним из главных инструментов станет универсальный QR-код. Он объединит различные способы оплаты, позволяя покупателю проводить операции с цифровым рублем так же легко, как через СБП. Статистика подтверждает успех подготовки: в рамках пилотного проекта уже проведено более 100 тысяч реальных операций, включая переводы и оплату услуг.

Для обычного пользователя цифровой рубль — это электронный кошелек, который находится не в конкретном коммерческом банке, а напрямую в ЦБ. Это гарантирует доступ к деньгам даже при отзыве лицензии у вашего банка. Набиуллина подчеркнула, что проект развивается строго по графику, и все необходимые сервисы будут запущены без задержек.

