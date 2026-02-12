Оттепель с сюрпризом: какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья на выходных

В Москве и Подмосковье в выходные дни 14-15 февраля потеплеет до +3 градусов. Об этом сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в столице в субботу ожидается облачная погода и небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем.

«Температура ночью составит +1…+3, днем +1…+3 градусов. Ветер юго-восточный со скоростью 5-10 метров в секунду. Гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье в Москве ночью будет облачно и небольшой снег, местами ожидаются умеренные осадки (мокрый снег, снег), днем местами небольшой снег.

«Ночью ожидается температура от -1 до +2, днем -3…+2 градусов. Ветер западный, 6-11 метров в секунду. Сильная гололедица», — добавил Ильин.

В понедельник, 16 февраля, ночью облачно с прояснениями и снег. Температура в течение суток будет держаться на уровне от -9 до -4 градусов. Ветер будет дуть северный со скоростью 5-10 метров в секунду.

Ранее стало известно, как свежие снимки из космоса экономят бюджет регионов РФ.