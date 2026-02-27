Окна на замок и никаких планов: как провести Онисима Зимобора, чтобы не накликать беду

Последний день зимы, 28 февраля, православные христиане встречают с двумя важными событиями — празднованием Виленской иконы Божией Матери и памятью апостола от 70-ти Онисима. В народном календаре эта дата получила названия Онисим Зимобор или Онисим Овчар: считалось, что именно сегодня зима окончательно теряет силу и уступает дорогу весне.

Кто такой апостол Онисим и почему он «Зимобор»

Апостол Онисим входил в число 70 учеников Христа. Судьба его была непростой: уроженец Фригии, он был рабом знатного вельможи Филимона в городе Колоссы. Совершив проступок и испугавшись наказания, Онисим бежал в Рим, но там попал в тюрьму. Именно в заточении он встретился с апостолом Павлом, который обратил его в христианство.

Павел написал письмо хозяину Онисима с просьбой о прощении, и Филимон, к тому времени уже принявший христианство, не только простил беглеца, но и даровал ему свободу. Получив вольную, Онисим крестился, стал верным сподвижником Павла и проповедовал Слово Божие в разных странах. В глубокой старости он был рукоположен во епископа в Ефесе, где принял мученическую смерть во время гонений на христиан — его забили камнями.

В народном календаре день Онисима стал переломным моментом: святой «борется» с зимой, прогоняя морозы. Отсюда и название — Зимобор.

Виленская икона Божией Матери: история и значение

В этот же день верующие почитают Виленскую икону Божией Матери. По преданию, ее написал сам евангелист Луста. Долгое время святыня хранилась у византийских императоров, затем попала в Москву с царевной Софией Палеолог, а позже была перевезена в Вильно (современный Вильнюс).

Судьба оригинала после эвакуации в Донской монастырь Москвы в годы Первой мировой войны неизвестна. Однако верующие уверены: молитва перед списками этой иконы дает мощную защиту, укрепляет дух и помогает в трудных жизненных ситуациях.

Что строго запрещено делать 28 февраля

Наши предки верили, что в день Онисима Зимобора легко навлечь на себя беду, если не соблюдать определенные правила:

· Давать деньги в долг. Считается, что одолженное в этот день не вернется никогда, а вместе с ним утечет и удача. · Строить грандиозные планы и давать обещания. Задуманное на Зимобор не сбудется, а данные клятвы выполнить не удастся, что приведет к потере доверия. · Выходить на сильный ветер. Ветер в этот день считался нечистым, способным «надуть» болезни, ссоры и тоску. Окна в доме лучше держать закрытыми. · Убирать в доме. Вымести мусор 28 февраля — значит вымести из дома мир и согласие. · Ссориться, лицемерить и обманывать. Обида, нанесенная другу в последний день зимы, «замерзает», и примирение будет долгим и болезненным. · Ходить в гости с пустыми руками. Визит без подарка или угощения может спровоцировать ссору с хозяевами. · Обижать животных. Категорически запрещено причинять боль скотине или резать ее. По поверью, это грозит мором и болезнями в хозяйстве.

Что нужно сделать для удачи и здоровья

А вот эти действия, наоборот, принесут в дом благополучие:

· Собрать родных за щедрым столом. Традиция гласит: богатый ужин на Зимобор — залог того, что в доме весь год будет достаток. · Защищать детей. Малышей, рожденных на исходе зимы, кутали в козий пух и дарили им вещи из овчины — для здоровья и счастья. · Закаливать пряжу. Рукодельницы выносили лучший моток ниток на мороз — считалось, что так они станут крепче. · Готовить семена. Хозяйки выносили посевной материал на холод на три дня — «прокаленные» семена давали богатый урожай. · Молиться о защите. Апостола Онисима просят о заступничестве для невинно осужденных, об избавлении от зависимостей и давления начальства. · Проявлять милосердие. Если пригласить на ужин нуждающихся друзей и угостить их, в дом вернутся достаток и удача. Обязательно нужно подать милостыню тем, кто просит.

Народные приметы на 28 февраля 2026

Старики внимательно следили за природой в этот день:

· Какая погода на Онисима — таким и сентябрь будет. · Много ярких звезд на небе — у овец будет большой приплод. · Восточный ветер — к песчаным бурям летом. · Лисица лает — жди скорого снегопада. · Алый закат — к сильной метели. · Яркая и полная луна — к затяжным холодам. · Если на улице солнечно и тепло, то весна будет ранней.

Помните, что народные традиции — это часть нашей культуры, но в первую очередь в этот день стоит посетить храм, поставить свечу и попросить мира и здоровья для себя и своих близких.

Ранее сообщалось, что 27 февраля лучше отложить поход к врачу и в магазин.