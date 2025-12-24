Росфинмониторинг будет следить за переводами граждан в режиме реального времени с 1 сентября

С 1 сентября следующего года контроль за финансовыми операциями в России станет практически мгновенным. Президент Владимир Путин подписал закон, который предоставляет Росфинмониторингу прямой доступ к банковским транзакциям граждан в режиме реального времени. Эта мера призвана заменить текущую громоздкую процедуру, когда служба отправляет запросы в банки, а те вручную собирают и предоставляют данные. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Инициатива, что интересно, исходила от самих кредитных организаций, которые хотели снять с себя нагрузку по обработке многочисленных запросов. Теперь порядок и технические детали передачи информации будут согласовываться с Центральным банком, чтобы выстроить четкую и эффективную систему. Основная цель нововведения, внесенного в знаменитый закон «О противодействии легализации доходов», — это ускорение выявления сложных схем по обналичиванию денег, которые могут использоваться для финансирования экстремизма или терроризма.

Однако у экспертов есть и опасения. Прямой доступ к потоку операций может, по их мнению, повысить риски так называемых «формальных» блокировок счетов — когда решение принимается автоматически по формальным признакам, без глубокого анализа контекста. Росфинмониторинг поспешил успокоить граждан, заявив, что новый закон не предусматривает полномочий по прямой блокировке счетов.

Таким образом, итогом этой реформы станет создание мощного автоматизированного инструмента для финансовой разведки. Власти получат возможность быстрее и тоньше отслеживать подозрительные денежные потоки, но в обществе сохранится настороженность: всегда остается вопрос, как этот инструмент будет применяться на практике и удастся ли избежать ошибок и злоупотреблений. Как говорится, поживем — увидим.

