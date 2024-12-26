Около 740 жителей Тюмени переболели описторхозом: чем опасно заболевание и как не заразиться

Порядка 740 жителей Тюменской области заразились описторхозом в этом году, сообщили в управлении Роспотребнадзора региона. В ведомстве отметили, что 35 человек (5% от общего количества заразившихся) — дети до 14 лет.

Заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что заболевание фиксируется по всей стране и является опасным, так как способно привести к летальному исходу.

«Описторхоз — это паразитарное заболевание, которое возникает при заражении человека плоскими червями и вызывает поражение желчевыводящей системы вплоть до развития рака, заболеваний поджелудочной железы и бронхолегочной системы», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По словам специалиста, ранее инкубационный период составлял от 2 до 4 недель, но сейчас заболевание нередко выявляется случайно при появлении жалоб пациентов на слабость, высыпания на коже, боли в животе, диспепсические расстройства и изменение цвета кожных покровов.

«Могут возникать кашель и частые простудные заболевания. Заражение происходит от термически необработанной рыбы, недокопченой, недосоленной. Обычно это рыба семейства карповых. Заболевание распространено по всей России, но больше всего склонны западная Сибирь, реки Обь и Иртыш, где поражение населения составляет до 90%», — добавил Осипов.

Врач также отметил, что сейчас зафиксирована вспышка заболевания, однако это связано лишь с улучшением диагностики.

«Лечение специфическое. Существуют специальные препараты для лечения описторхоза. Это так называемые противопаразитарные препараты. И, соответственно, проводится сопутствующее лечение заболеваний желудочно-кишечного тракта и легких. При неблагоприятном исходе возникают злокачественные заболевания, которые могут привести к летальному исходу», — подчеркнул специалист.

Профилактикой, продолжил врач, служит соблюдение норм гигиены, а также термическая обработка рыбы. Не стоит употреблять в пищу сырую продукцию, а рыбу необходимо хорошо проваривать или прожаривать.

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