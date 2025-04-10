Оливковые, мраморные и с блестками: топ простых способов необычно окрасить яйца к Пасхе

Многие хозяйки с приближением Пасхи начинают искать креативные способы окрашивания яиц. О том, что использовать кроме луковой шелухи и как сделать яйца оливкового, сиреневого цвета и даже с блестками — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Оливковые, сиреневые и голубые

Для того чтобы сделать красивые, яркие сиреневые яйца, необходимо проварить их в чае каркаде от 10 до 15 минут. Если яйца оставить остывать в каркаде, а позже протереть, они станут нежно-сиреневого цвета. Чтобы получить светло-голубой цвет, необходимо проварить яйца в каркаде в течение 15–20 минут, добавив в раствор уксус. Проварив яйца в этом растворе час, можно получить более насыщенный синий цвет. Если оставить их в заваренном каркаде на ночь, они станут благородного темно-синего, почти черного, цвета.

Фото: [ istockphoto.com ]

Для красивого оливкового цвета необходимо проварить яйца в воде с куркумой, не добавляя каркаде. Если добавлять только куркуму, можно получить желтый цвет.

Мраморное окрашивание и блестящие яйца

Чтобы получить яйца в стиле мрамора, нужно порезать на мелкие кусочки белую бумагу и яичную скорлупу. Их необходимо положить в марлю и полностью обвязать яйцо. Такие мешочки с яйцами, бумагой и скорлупой варят в чае каркаде и оставляют до полного остывания.

Фото: [ istockphoto.com ]

Не менее популярный дизайн яиц на Пасху — окрашивание с блестками. В отличие от всех предыдущих способов, оно менее бюджетное, зато по-настоящему волшебное. Для того чтобы получились блестки, необходимо проварить яйца в красном или белом полусладком вине в течение 10–15 минут и оставить до полного остывания, а лучше на ночь. Авторы идеи объясняют такой эффект появлением кристаллов на стенках яиц.

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