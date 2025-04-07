«Он был готов уйти»: этот человек заранее знал о смерти Паши Техника

Известный рэп-исполнитель, музыкальный продюсер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) умер 4 апреля в Таиланде. На фоне тяжелой бактериальной пневмонии у него развился септический шок. В последние дни начали отказывать органы, в том числе печень и почки. Ясновидящая Инна Алексеева (Мишина) рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что скорый уход Павла из жизни она почувствовала при последней встрече в августе 2024 года.

Экстрасенс отметила, что по глазам и энергетике она почувствовала, что исполнитель болен.

«У него болели все органы, и он сам уже неоднократно говорил о том, что устал от жизни и хочет уйти. Скорее всего, он просто опустил руки ввиду всех событий, что происходили в его жизни, просто закрыл на все глаза. От него постоянно звучали слова «я устал». Не один человек это слышал. То есть он был готов уже уйти», — поделилась ясновидящая с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжила она, не исключено и магическое воздействие на здоровье и состояние Паши извне.

«Не исключено, но я не считаю, что это сыграло главную роль. В близком кругу его, безусловно, все любили. Может быть, конечно, что были какие-нибудь недоброжелатели. У каждого человека они есть, может быть, кто-то там в спину чего-то пожелал. Но я думаю, что он запутался в последнее время в своей жизни, он творческая личность, и у него был особый контингент поклонников. И я горжусь этим человеком, потому что, несмотря на все горести своей жизни, он всегда улыбался. Вот он стоит — я понимаю, что ему плохо, но он улыбается», — добавила Алексеева.

Сам Техник не раз говорил о том, что не хочет жить, его не раз вытаскивали с того света, но было ли это намеренным отравлением, по словам ясновидящей, сказать сложно.

«Я думаю, что это в принципе была интоксикация организма. Думать, как он отравился, и искать виноватых сейчас глупо. Я, наверное, больше в бешенстве сейчас от того, что люди пишут в сети, и как у них поворачиваются языки. Человек ушел, он не может ответить, и льется такая грязь, особенно когда знал человека лично и знал абсолютно в другом контексте — он всегда был веселый, даже когда плохо и больно, легкий человек, не зазнайка, зависимый от людей и творчества», — отметила экстрасенс.

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