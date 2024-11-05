«Он просто трус»: российская звезда раскритиковала Шевчука за его слова о выступлениях Shaman

Рок-музыкант Юрий Шевчук заявил, что для выступлений в РФ артист должен своей кровью подписать договор на всем известных условиях. Певец рассказал в интервью Галине Юзефович, что не готов сделать это, а Вячеслав Бутусов, Григорий Лепс и Shaman поют. Заслуженный артист России Алексей Огурцов с сожалением отметил, что и лидер ДДТ, и Алла Пугачева, и другие покинувшие российскую эстраду звезды когда-нибудь все-таки вернутся.

Он добавил, что русские люди всегда прощают. Огурцов считает, что Шевчук уже начинает переворачиваться и «делать вбросы».

«С другой стороны, он просто трус, самый обыкновенный трус», — заявил актер в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам Огурцова, если государство выучило музыканта, дало ему звание, признание зрителей, уважение и положение, он должен до конца оставаться патриотом своей страны и делать все для нее, тем более в трудные минуты.

«Если ты являешься гражданином Российской Федерации, ты должен изъявить желание в традициях 1941 года, когда артисты приезжали поднимать боевой дух солдатам. У некоторых есть оружие, из которого они стреляют, защищая Родину, у некоторых есть другое оружие — гитара», — отметил он.

Кроме того, Огурцов добавил, что Shaman и другие артисты не имеют права получать гонорары больше, чем выплаты участникам спецоперации. Артист отметил, что возглавляемая им агитбригада «Звездный десант» бесплатно дает концерты в зоне СВО.

Ранее стало известно, что Бондарчук может встретить новую любовь и уйти от Андреевой.