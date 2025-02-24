«Она начала вырываться»: в Ялте мужчина сбросил с «Ласточкиного гнезда» кошку, которая жила там около 10 лет

Правоохранительные органы задержали 24-летнего уроженца Санкт-Петербурга, сбросившего считавшуюся местной достопримечательностью кошку со смотровой площадки «Ласточкиного гнезда» в Ялте, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Что известно о происшествии на данный момент — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

«Начала сопротивляться»

Инцидент произошел в крымской Ялте 23 февраля. Посетитель площадки взял на руки кошку по кличке Муся и сбросил ее с обрыва. Утром 24 февраля в полиции заявили о задержании живодера, им оказался 24-летней уроженец Санкт-Петербурга. Злоумышленника доставили в ОМВД России по городу Ялта для выяснения мотивов его поступка.

Фото: [ pxhere.com ]

Петербуржец не стал отрицать своей вины и рассказал, что Муся начала сопротивляться, когда он взял ее на руки. По его словам, кошке это не понравилось. На вопрос, зачем он сбросил животное с обрыва, мужчина заявил, что Муся начала вырываться. В ответ на предложение полицейского просто отпустить кошку на землю, злоумышленник пожал плечами.

Местная достопримечательность

Муся считалась местной достопримечательностью, она жила в «Ласточкином гнезде» около 10 лет. По данным телеграм-канала «Mash на волне», кошка привыкла к людям и доверяла им, поэтому легко пошла на руки к странному человеку, который вскоре сбросил ее со скалы.

Дальнейшую судьбу мужчины, погубившего жизнь Муси, определят правоохранительные органы.

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