Опасайтесь выходить из дома 17 декабря: что можно и нельзя делать в Варварин день — народные приметы

Память Варвары Илиопольской чтят православные христиане 17 декабря. В народе этот день называли Варвариным и старались не покидать дом без надобности. Все о приметах и традициях праздника — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Русская православная церковь чтит память Варвары Илиопольской 17 декабря. Великомученица пострадала за христианскую веру и была убита отцом-язычником.

Верующие почитают Варвару Илиопольскую как защитницу от внезапной и насильственной смерти. В Варварин день наши предки отправлялись в церковь, где молились о здоровье и благополучии семьи. Великомученицу считали и покровительницей женщин. Беременные обращались к ней за помощью в родах, а бездетные молились о появлении младенца. Матери просили у святой здоровья для своих детей.

В этот день было принято печь обрядовое печенье в форме животных и скармливать его домашнему скоту, избавляя его от болезней. Девушки посвящали это время рукоделию, а вечером семьи старались собраться за общим столом.

Запреты 17 декабря

Народ старался не покидать дом без надобности в Варварин день. Опасались люди и дальней дороги, отправившись в долгий путь в этот день, можно заблудиться и замерзнуть. Кроме того, наши предки старались не держать в руках острых предметов, чтобы не накликать беду.

Фото: [ freepik.com ]

Не стоит отказывать в помощи в Варварин день, иначе можно оказаться в сложной ситуации. Женщинам 17 декабря нельзя жаловаться на свекровь, а мужчинам обижать жен.

Ссоры в Варварин день могут повлечь за собой еще большие неприятностей. Также запрещается заниматься домашними хлопотами и сквернословить.

Приметы

Звездное небо предвещает морозы, а тусклый небосвод без звезд — к теплу;

Ясный день приведет к вечерним холодам;

Если длинные сухие ветви елей сгибаются, стоит ждать метель;

Красный закат говорит о грядущем ясном и морозном дне;

Ясный день и облака на закате принесут снегопад;

Стелющийся по земле дым также предсказывает потепление.

Именины в этот день празднуют Варвара, Геннадий, Иван, Серафим, Юлиания.

Ранее стал известен точный прогноз погоды на неделе с 17 по 20 декабря в Москве и Подмосковье.