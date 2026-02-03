Опасная ошибка зимой: врач объяснила, почему распитие алкоголя во время морозов может стоить здоровья

Распитие алкоголя в условиях сильного мороза опасно тем, что может вызвать ускоренное обморожение. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила исполняющая обязанности заведующей отделением медицинской профилактики Красногорской больницы Министерства здравоохранения МО, врач-терапевт Екатерина Сысоева.

«Этанол расширяет периферические сосуды, вызывая субъективное ощущение тепла, но при этом ускоряет потерю тепла через кожу, повышая риск переохлаждения и обморожений. Кроме того, алкоголь замедляет реакции и снижает способность организма поддерживать терморегуляцию, что особенно критично при низких температурах», — пояснила эксперт.

По ее словам, в холодное время года эффективнее применять слоистую одежду из термоактивных и изолирующих материалов, использовать головные уборы, перчатки и обувь с утеплителем, а также активно двигаться для поддержания кровообращения.

«Для внутреннего согревания предпочтительны теплые безалкогольные напитки, например, травяные отвары, горячий чай или бульон, которые способствуют согреванию организма без риска ускоренной потери тепла», — заключила Сысоева.

