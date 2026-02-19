Помогут похудеть к лету: диетолог Редина назвала продукты, которые снижают вес

Перед летом многие стремятся привести себя в форму как можно быстрее. О том, какие продукты действительно помогают ускорить процесс похудения без вреда для здоровья, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам специалиста, стремление похудеть к отпуску или важному событию часто приводит к жестким ограничениям и стрессу для организма. Она подчеркнула, что худеть к конкретной дате — не самая правильная стратегия.

«Организм не любит резких изменений. Когда человек ставит цель срочно похудеть к какому-то событию, он чаще всего выбирает экстремальные методы — строгие диеты или голодание. Это может дать краткосрочный результат, но в долгосрочной перспективе приводит к срывам и возврату веса», — объяснила Редина.

Вместе с тем диетолог отметила, что ускорить уже начатый процесс снижения веса вполне возможно — достаточно скорректировать рацион и добавить в него определенные продукты. В первую очередь эксперт рекомендовала увеличить долю белка в рационе: нежирную рыбу, курицу, индейку, яйца и творог.

«Белок помогает дольше сохранять чувство сытости, поэтому не хочется постоянно перекусывать. Белковые продукты требуют больше энергии на переваривание, организм тратит больше калорий. Кроме того, достаточное количество белка помогает сохранить мышечную массу во время похудения, а именно мышцы отвечают за активный обмен веществ», — пояснила она.

Фото: [ istockphoto.com/a_namenko ]

Диетолог также посоветовала добавить в рацион большое количество овощей, фруктов и листовой зелени. Они богаты клетчаткой, которая улучшает пищеварение и помогает контролировать аппетит.

«Большая порция салата из свежих овощей дает объем, заполняет желудок, но при этом содержит минимум калорий. Это помогает образом сократить общую калорийность рациона. Фрукты снизят тягу к сладкому. Зимой лучше выбирать грейпфруты — известные своими полезными свойствами для снижения веса, апельсины и хурму», — сказала специалист.

Эксперт рекомендовала обратить внимание и на цельнозерновые продукты — овсянку, гречку, бурый рис. Несмотря на то, что многие во время похудения стараются избегать углеводов, эти крупы стабилизируют уровень глюкозы в крови и предотвращают резкие приступы голода.

«Когда уровень сахара в крови стабилен, человеку проще контролировать аппетит и избегать переедания. Цельнозерновые продукты дают длительную энергию и помогают выстроить режим питания без резких скачков», — добавила она.

Кроме того, специалист напомнила о важности достаточного потребления воды и включения в рацион натуральных кисломолочных продуктов без добавленного сахара.

«Иногда чувство голода на самом деле является жаждой. Регулярное употребление воды помогает контролировать аппетит, а кисломолочные продукты поддерживают микрофлору кишечника, от которой во многом зависит обмен веществ. Йогурт, кефир и ряженка — отличные помощники в процессе похудения», — подчеркнула Редина.

