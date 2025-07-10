Опасно начинать что-то новое: какие беды несет Оленье полнолуние 10 июля

Июльское полнолуние принято называть «оленьим». В этом году оно состоится в ночь с 10 на 11 июля в знаке Козерога. «Оленье» полнолуние считается особенно мощным временем для медитаций и исцеления, заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» астролог Майя Королева.

По ее словам, название полнолуния связано с тем, что в это время олени начинают сбрасывать рога.

«В дни после полнолуния важно сосредоточиться на внутренней гармонии. Это время подходит для размышлений, самоанализа и работы над тем, что уже начато. Вы можете использовать этот период для завершения старых дел, избавления от ненужного или старого, будь то в физическом плане или в эмоциональном», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также стоит обратить внимание на сны и интуицию, добавила астролог, так как в это время они могут быть особенно яркими и информативными. Лучше воздержаться от конфликтов и резких высказываний, потому что эмоциональность тоже будет высока.

«Рекомендуется избегать новых дел и подписания контрактов. Полнолуние часто приносит эмоциональную нагрузку, поэтому не стоит принимать важные решения или делать что-то, что может вызвать стресс. Это время лучше посвятить приведению в порядок своих мыслей и чувств, а также завершению начатых дел, а не старту новых проектов», — добавила Королева.

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