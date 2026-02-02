Стабильные морозы и снег: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на первую неделю февраля

Морозная погода ожидается в Москве и области на неделе с 3 по 6 февраля. Об этом сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Морозный февраль

По прогнозу эксперта, во вторник, 3 февраля, ожидается облачная погода без осадков.

«Температура ночью в Москве -21…-19 градусов, по области -24…-19 градусов, местами до -27 градусов, днем в Москве -14…-12 градусов, по области -17…-12 градусов. Ветер западный от 3 до 8 метров в секунду. Также ожидается гололедица», — рассказал синоптик.

В среду, 4 февраля, погода не изменится в столице, в Подмосковье ожидается небольшой снег.

«Температура ночью -20…-18 градусов, днем -13…-11 градусов. Ветер будет дуть западный от 3 до 8 метров в секунду. Гололедица. В Подмосковье температура ночью -23…-18 градусов, днем -16…-11 градусов», — сказал он.

В четверг, 5 февраля, погодные условия останутся неизменными в столичном регионе.

«Температура ночью -24…-22 градусов, местами до -27 градусов, днем -15…-13 градусов. Ветер слабый, возможна гололедица. В Московской области температура ночью составит от 27 до 22 градусов мороза, местами до -30 градусов, днем -17…-12 градусов», — прогнозирует синоптик.

Фото: [ медиасток.рф ]

В пятницу, 6 февраля, в Москве и области временами пройдет снег, температура ночью составит от 23 до 18 градусов мороза, днем — от 13 до 8 градусов. Ветер будет будь юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет преимущественно ниже нормы. Во вторник — 749 мм ртутного столба. В среду будет немного выше нормы — 754 мм ртутного столба. В четверг и пятницу показатели снова будут ниже нормы — 755 и 747 мм ртутного столба.

Люди, страдающие гипотонией, особенно восприимчивы к изменениям атмосферного давления. Снижение давления может вызывать у них целый ряд неприятных симптомов: головные боли, ощущение давления в висках, снижение концентрации и повышенную утомляемость. Помимо этого, у лиц с хроническими болевыми синдромами, в частности, с болями в суставах, может отмечаться усиление болевых ощущений.

Также снижение атмосферного давления, зачастую сопровождающееся повышением влажности воздуха, оказывает негативное воздействие на лиц с заболеваниями дыхательной системы, в особенности на больных бронхиальной астмой. У них это может спровоцировать отек слизистых оболочек дыхательных путей, что затрудняет дыхание и может привести к обострению заболевания.

Ранее стало известно, как снизить стресс без таблеток.