Россияне все чаще болеют депрессией: как помочь себе без лекарств — советы врача и психолога

В последние годы в России зафиксирован повышенный спрос на антидепрессанты. За 2024 год продажи выросли почти на 17%. С чем это связано и как помочь себе, не употребляя лекарственные препараты — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Врач-терапевт Видновской клинической больницы Зарема Тен объяснила, что повышенный спрос может быть связан с увеличением уровня стресса и тревожности населения. Еще одним фактором, по словам специалиста, является расширение ассортимента современных антидепрессантов, которые имеют меньше побочных эффектов.

«Важно отметить, что антидепрессанты необходимы в случаях средней и тяжелой депрессии, и их назначение должен проводить врач. Однако на ранних стадиях или при легких симптомах можно помочь своему организму с помощью физической активности, психотерапии, нормализации сна и питания, а также практики осознанности и релаксации. Конечно, не забывайте про социальную поддержку», — подчеркнула врач.

А психолог Марианна Абравитова уверена, что повышенный спрос на подобные лекарства — это также и общемировая тенденция, которая активно развивается и больше всего свойственна Европе.

«Пока тенденция не приостановится, при первых симптомах депрессии, а это — тревожный, прерывистый сон, снижение аппетита или наоборот, пониженное настроение, конечно, лучше сразу обратиться к психологу или врачу. Но если вы все-таки решили не ходить, самый лучший способ — переключение. Найдите для себя какие-то сферы деятельности, где вы будете полностью заняты, где будет мотивация заниматься этим делом», — пояснила эксперт интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Если в вашей жизни не происходит ничего интересного и вам страшно, по словам психолога, есть смысл бросить свои силы на помощь другим.

«Например, волонтерство, какие-то новые люди, впечатления, общение с большим количеством людей. Когда ты становишься кому-то нужным, возрастает самодостаточность, так как получаешь отдачу, благодарность. Так ваш личный статус в ваших глазах повышается. Это хороший способ, потому что депрессия всегда наступает во внутренней пустоте, когда вы себя теряете, хотя аспектов и поводов, конечно, очень много», — заключила Абравитова.

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