Оппозиция свергла власть в Сирии — Асаду предоставили убежище в РФ: как будет развиваться ситуация для Москвы

Пришедшая на смену бывшему президенту Сирии Башару Асаду оппозиция будет готова к переговорам и с Москвой, и с другими силами. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» заявил политолог Дмитрий Аграновский. На данный момент для российских дипломатов открывается большое поле для работы.

Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну после того, как антиправительственные военные формирования вошли в Дамаск. Вместе с членами семьи он прибыл в Москву и получил убежище в России. Сирийские повстанцы начали масштабное наступление 27 ноября, к вечеру 7 декабря они захватили крупные города Алеппо, Дейр-эз-Зор, Дераа, Хаму и Хомс. Утром 8 декабря, на 12 день после начала наступления, оппозиция вошла в Дамаск, и подразделения армии покинули город. Премьер-министр Гази аль-Джалали согласился продолжить руководство страной до выборов. Повстанцы начали формировать переходные органы власти.

Оппозиция гарантировала безопасность российских военных баз и дипломатических учреждений в Сирии. Политолог Аграновский считает, что группировки, пришедшие к власти в Дамаске, вряд ли заинтересованы в бесконечной гражданской войне в стране. По его словам, им все равно надо будет стабилизировать ситуацию.

«Наверняка они тоже будут образом готовы к переговорам и с нами, и с другим силами. Здесь для наших дипломатов открывается большое поле для работы», — отметил эксперт.

Повстанцы будут стараться удерживать отношения с Москвой. Они вряд ли заинтересованы в большом количестве фронтов, продолжил политолог. Мятежники нуждаются в стабильности, Аграновский не исключил получение инвестиций. Он отметил, что после захвата власти оппозиционеры превращаются в хозяйственников.

«Предсказать, как будет развиваться ситуация, сложно. У нас есть пример Ливии, которая из стабильного и одного из самых благополучных государств в Африке превратилась в дикое поле и до сих пор таковым является», — заявил специалист.

Он назвал произошедшее на Ближнем Востоке трагедией и наукой о том, чего стоят договоренности. По его словам, Сирию захватили не из-за того, что повстанцы оказались настолько сильны, а из-за подлого нарушения ранее достигнутых соглашений.

«Я думаю, из этого сделает выводы в том числе наше руководство. Можно даже экстраполировать ситуацию на возможные договоренности по Украине. С нашими западными партнерами договоренности, не гарантированные силой, не стоят даже той бумаги, на которой напечатаны», — заключил политолог.

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