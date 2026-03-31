Орехи и индейка против депрессии: врачи раскрыли неожиданные продукты для хорошего настроения

Орехи и индейка могут помочь избавиться от депрессивного состояния. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Анастасия Лозикова.

Ранее в СМИ сообщали, что Подмосковье вошло в тройку лидеров среди российских регионов по потреблению антидепрессантов. Местные жители покупают в среднем 226 тыс. упаковок на 1 тыс. человек за год. Как отметила врач Лозикова, существует ряд продуктов, которые могут помочь избавиться от депрессивного состояния без лекарств.

«Продукты, богатые омега-3 жирными кислотами [рыба, орехи], триптофаном [молочные продукты, индейка], витаминами группы B [зеленые овощи, мясо] и магнием [авокадо, темный шоколад], могут способствовать улучшению настроения и поддерживать нервную систему. Также антидепрессантами могут служить фрукты и овощи, богатые антиоксидантами, которые помогают бороться с окислительным стрессом», — пояснила эксперт.

При этом для нормального состояния важно найти баланс между работой и отдыхом, посоветовала специалист.

«Умеренная работа может быть полезна: она помогает поддерживать активность мозга, улучшает настроение через выработку серотонина и эндорфинов. Однако чрезмерная нагрузка на работе может привести к выгоранию и усугубить депрессию», — предупредила она.

По ее словам, отдых тоже необходим для восстановления. Недостаток сна и постоянное напряжение могут усиливать депрессию, поэтому врач рекомендует вовремя дать себе возможность восстановиться.

«Оптимальный подход — сочетание работы с необходимыми паузами для отдыха и восстановления сил», — заключила Лозикова.

