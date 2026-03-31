Ормузский пролив закрыт для мира: вернется ли Европа к российской нефти

Несмотря на возможное закрытие Ормузского пролива, Европа не станет покупать российскую нефть в ближайшие два года. Для начала в ЕС должны смениться лидеры и политики после выборов в европейских странах. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления РГУ СоцТех, член Общественного совета при Минобрнауки России Инна Литвиненко.

Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на чиновников американской администрации сообщила, что президент США Дональд Трамп заявил помощникам, что готов завершить операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым. Как отметила экономист Литвиненко, Трампу необходимо в скорейшие сроки завершить военные действия на Ближнем Востоке, поскольку они выходят за рамки как по срокам, так и по тратам.

«Я думаю, что в ближайшем будущем Европа точно не станет покупать российскую нефть. Напрямую Европа вряд ли решится закупать нефть из РФ, возможно, что увеличит поставки через третьи страны», — пояснила эксперт.

При этом вероятность того, что страны ЕС официально смогут вернуться к российской нефти существует, прогнозирует экономист.

«Если в течение ближайших двух лет придут к власти другие партии, то тогда Европа вернется к российской нефти». — заключила Литвиненко.

