Орпо готов к диалогу с Путиным: названы условия возможной встречи лидеров России и Финляндии

Встреча между премьер-министром Финляндии Петтери Орпо и президентом РФ Владимиром Путиным возможна при определенных условиях. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил политолог Георгий Федоров.

Ранее Орпо в интервью финскому изданию Iltalehti сообщил о готовности к диалогу с Путиным. По его мнению, текущая ситуация не может оставаться неизменной бесконечно. Он подчеркнул, что рано или поздно европейским государствам придется приступить к переговорам с Москвой, так как именно от этого во многом зависит установление мира на Украине. Политолог Федоров подчеркнул, что диалог между Россией и Финляндией возможен, однако стоит помнить, финское государство вошло в НАТО, перестав быть дружественной или даже нейтральной страной в отношении РФ.

«Исходя из этого, и нужен диалог, а не так, чтобы Россия пришла на встречу, а ее там критикуют или используют в своих политических, внутренних и внешних целях», — пояснил эксперт.

Для встречи, заверил специалист, нужны условия, протокол и цели переговоров как с одной, так и с другой стороны.

«Я считаю, что встреча может быть позитивной, потому что в Финляндии тоже разные настроения, большая часть финского населения выступает против НАТО, а также за нейтральный статус и дружественные отношения с Россией», — заключил Федоров.

