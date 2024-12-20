Осень возвращается: стала известна погода в Москве и Подмосковье на выходных

Жителей Москвы и Подмосковья ожидает потепление на выходных 21 и 22 декабря. Дневная температура в столице достигнет +3°. Синоптик Александр Ильин сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» подробный прогноз погоды.

Ночь 21 декабря будет облачной, ожидаются умеренные осадки, в том числе дождь и мокрый снег. Днем в субботу в Москве будет облачно, осадки продолжатся, температура составит 1…3°. Синоптик Ильин спрогнозировал юго-западный, западный ветер 7-12 м/с. В Подмосковье также пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, температура ночью и днем 21 декабря составит -2…3°. В столице и области ожидается гололедица на дорогах.

Воскресенье, 22 декабря, в Москве и Подмосковье пройдет без осадков. Ветер будет юго-западный, южный 5-10 м/с. На дорогах местами возможна сильная гололедица. Ночная температура в столице составит -6…-4°, днем -3…-1°. В Московской области столбик термометра ночью покажет -8…-3°, днем -6…-1°.

Понедельник, 23 декабря, ожидается облачным с прояснениями. Ильин спрогнозировал небольшой снег, ветер будет юго-восточный 3-8 м/c. Температура воздуха ночью в регионе составит -8...-3°, днем -4...1°.

Также эксперт предупредил о смене геомагнитнорй обстановки со слабовозмущенной до возмущенной и возможных магнитных бурях.

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