Осенние Кузьминки 14 ноября: народные приметы на этот день

Память святых-бессребренников Косьмы и Дамиана чтит православная церковь 14 ноября. В народе этот день принято называть осенними Кузьминками. Подробнее о жизни святых и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Косьма и Дамиан родились в Римской империи. Их родители, язычники, увлеклись учением Христа. С раннего возраста братья проявляли милосердие, бесплатно исцеляя больных. Необычайные исцеления привлекали внимание местных властей, и вскоре святые были арестованы. На допросе братья, не думая, заявляли о своей преданности и любви к Богу. Невзирая на пытки, они оставались верными своему призванию.

В этот день многие прихожане посещают церковные службы, зная, что молитва к святым может принести исцеление и утешение. Во многих деревнях происходит освящение воды, заполняя ею сосуды, чтобы сохранить воду на долгие годы. Также принято готовить особые блюда — пироги и кашу, которыми делятся с соседями и бедными.

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Приметы

Если в этот день тепло, значит зима будет теплая;

Если петух стоит на одной ноге — будет мороз;

Много снега — к половодью весной;

Ночью кошка замяукала — к счастью и везению в дом;

Если в этот день оставшуюся после купания младенца воду вылить на улицу, он будет страдать бессонницей;

Подавая милостыню 14 ноября, нельзя смотреть нищему в глаза;

Не принято тратить много денег, чтобы вскоре не остаться без средств;

Желающим выйти замуж лучше остаться в одиночестве и отказаться от посиделок.

Именины в этот день отмечают: Денис, Федор, Дмитрий, Сергей, Кузьма, Елизавета, Яков, Давид, Иван, Адриан.

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