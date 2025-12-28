Осенний бум обернется зимним затишьем: почему продажи машин рухнут в начале 2026 года

Аналитики рынка прогнозируют значительный спад продаж новых иномарок в начале 2026 года. По данным агентства «Автостат», причина заключается в ажиотажном спросе, который наблюдался в осенние месяцы 2025 года из-за ожидаемого изменения правил расчета утилизационного сбора.

Как рассказал агентству основатель сервиса Terminal A Юрий Тен, в сентябре, октябре и ноябре 2025 года был полностью реализован опережающий спрос на импортные автомобили. Потребители стремились купить машины до вступления в силу новых, потенциально более высоких утилизационных платежей.

По оценке заместителя начальника аналитического отдела «Автостата» Виктора Пушкарева, за этот период было продано дополнительно от 50 до 60 тысяч автомобилей, что фактически «съело» будущий спрос. Это неизбежно приведет к заметному снижению продаж в первые месяцы нового, 2026 года.

Традиционное для января-марта оживление на рынке, связанное с распродажами старых остатков у дилеров, не сможет компенсировать общий спад. Как отметил генеральный директор ГК «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий, многие автобренды не будут иметь достаточных складских запасов для активного наращивания продаж, что также не позволит рынку быстро восстановиться. Таким образом, первый квартал 2026 года, вероятно, станет периодом стагнации для автомобильного рынка.

