Оскароносная актриса впервые поделилась личным откровением о своей юности в новом интервью

Оскароносная актриса Кейт Уинслет впервые сделала откровенное признание, которое помогло ей три десятилетия назад понять свою первую звездную роль. В интервью она рассказала, что ее личный опыт в юности позволил глубже погрузиться в роль Джульетты в дебютном фильме Питера Джексона «Небесные создания» (1994).

Эта драма, основанная на реальных событиях, повествует о двух девочках-подростках, чья дружба трансформируется в опасную взаимную одержимость. На вопрос о том, сколько от самой себя она вложила в персонажа, Уинслет ответила с неожиданной откровенностью.

«Я расскажу то, чем никогда раньше не делилась. Некоторые из моих первых интимных переживаний в юном возрасте были на самом деле с девушками, — сказала актриса. — Я увлекалась с несколькими девушками и с несколькими парнями и не была четко определена ни в том, ни в другом направлении», — добавила она

По словам Уинслет, этот опыт позволил ей лучше прочувствовать «ту очень интенсивную связь», которая лежит в основе фильма. Актриса уточнила, что, хотя и не могла до конца понять самые темные аспекты сюжета, она смогла отождествить себя с глубиной личной связи, формируемой в молодом и уязвимом возрасте.

Картина, несмотря на провал в прокате, принесла тогда 19-летней Кейт Уинслет первую известность и признание критиков.

