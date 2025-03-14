Осколки в голове: что известно о пострадавших от атаки БПЛА в Подмосковье

В ночь на 11 марта Московская область подверглась массированной атаке украинских беспилотников. Известно о 20 пострадавших, среди которых трое детей. Три человека погибли. Интернет-изданию «Подмосковье сегодня» удалось узнать о состоянии пациентов, обратившихся в больницу городского округа Видное.

Всего в медучреждение обратились восемь человек. У одной пациентки диагностировано сотрясение мозга, остальные семь пострадавших получили осколочные ранения. Осколки задели голову, руки, ноги, плечо и спину. В основном это линейные, колотые, скальпированные и поверхностные раны, а также ушибы и ссадины.

Трое пострадавших отказались от госпитализации после оказания медицинской помощи. Четверо были госпитализированы. Одному мужчине не удалось выжить. Специалисты до последнего боролись за жизнь 50-летнего пациента, несколько раз запуская его сердце.

В ночь на 14 марта Московская область вновь подверглась атаке беспилотников, но после этой атаки за медицинской помощью никто не обращался.

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