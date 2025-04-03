Особая энергетика: что несет в себе полнолуние в Деве 13 апреля

Полнолуние в апреле состоится 13 апреля и будет находиться в Деве. Астрологи считают, что знак, в котором окажется Луна, несет в себе особую энергетику, присущую именно этому знаку. Что ждать от полнолуния в Деве, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

По словам эксперта, Дева связывает в себе практичность и внимание к деталям, а также необходимость очиститься и провести переоценку жизни.

«Это время, когда мы можем глубже понять, что именно нам важно и что требует изменений в нашей повседневной жизни. Полнолуние в знаке Земли, как Дева, обостряет способность к аналитическому мышлению и приводит к прояснению вопросов, касающихся здоровья, работы и обязанностей», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Апрельское полнолуние, именуемое иногда пасхальным, продолжила она, также может быть связано с темой возрождения и обновления.

«Это время, когда люди могут решить, что больше не служит их благополучию и что требует переосмысления или избавления. Влияние Луны особенно подчеркивает необходимость структурирования своей жизни, внесения изменений в привычки. Также стоит уделить внимание собственному здоровью и эмоциональному состоянию», — добавила эксперт.

В период полнолуния усилится стремление к порядку как в мыслях, так и в окружающей среде.

«Это отличный период для начала новой практики, такой как ведение дневника или занятия спортом. Также стоит обратить внимание на свои привычные рутинные действия — возможно, пришло время изменить их, добавив более здоровые и продуктивные элементы. Позвольте этому полнолунию стать временем роста и возрождения, уделяя внимание таким аспектам, как самодисциплина, здоровье и забота о себе», — заключила Астратова.

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