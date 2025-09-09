Особенно полезен осенью: врачи назвали неочевидную пользу разных сортов шоколада

Международный день шоколада ежегодно отмечается 13 сентября. Любимая миллионами сладость давно вышла за рамки обычного десерта. Современные исследования утверждают, что умеренное употребление качественного шоколада может приносить пользу здоровью. Так ли это и какой сорт шоколада наиболее полезен, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал врач-терапевт Красногорской больницы Абдурахман Мусаев.

По словам эксперта, главный источник его ценных свойств — какао-бобы. Флавоноиды, содержащиеся в шоколаде, которые действуют как антиоксиданты, защищая клетки от повреждений.

«Есть множество исследований, которые подтверждают, что регулярное включение небольших порций темного шоколада (10-20 гр в день) связано с улучшением работы сердечно-сосудистой системы и снижением уровня "плохого" холестерина», — пояснил врач.

Еще один интересный факт, продолжил врач, осенью шоколад особо полезен.

«Это объясняется тем, что в нем содержится содержится триптофан — предшественник серотонина, гормона "радости". Поэтому плитка шоколада действительно может помочь в борьбе с осенней хандрой», — добавил Мусаев.

Кроме того, продолжил он, несмотря на распространенное мнение, согласно которому шоколад губительно воздействует на зубную эмаль, в какао есть вещества, замедляющие рост бактерий во рту.

Фото: [ istockphoto.com/AntonioGuillem ]

«Чистый темный шоколад может даже снижать риск кариеса, но только при хорошем уходе за зубами и отсутствии лишнего сахара. Выбирать нужно темный шоколад с содержанием какао не менее 70%. В нем минимально сахара и максимально полезных соединений. В молочном шоколаде — больше жиров и сахара, а белый вовсе не содержит какао-бобов, поэтому не обладает теми же преимуществами», — уточнил врач.

Есть еще один интересный и полезный вид шоколада — овсяный, где вместо коровьего молока используют овсяное (или другой растительный напиток).

«Такой шоколад, в котором находится стевия, содержит меньше сахара, следовательно, у этого продукта ниже гликемический индекс, и он не так резко повышает уровень глюкозы. Но жиры какао-масла остаются, поэтому "диетическим" его назвать нельзя. Овсяный шоколад не содержит лактозу, поэтому подходит людям с непереносимостью молока», — продолжил терапевт.

За счет содержания овса может быть чуть выше содержание пищевых волокон, клетчатки в том числе.

«Но выбирать нужно такой шоколад без эритритола и мальтита, поскольку они могут вызывать вздутие и послабляющий эффект при больших количествах». В целом, заключил специалист, самый "здоровый" вариант по антиоксидантам и пользе для сосудов – горький шоколад (70%+ какао)», — заключил врач.

Ранее выяснилось, что в России разработали вакцину от лихорадки Западного Нила.