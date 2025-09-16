Осталось меньше месяца: синоптики рассказали, когда выпадет первый снег в Москве и Подмосковье

Уже в середине сентября первый снег увидели жители нескольких регионов России. Это Якутия, Республика Тыва и Красноярский край. Когда первый в этом году снег смогут увидеть жители Москвы и Московской области, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, на Европейской территории России и в ряде регионов Северо-Западного федерального округа осадки в виде снега ожидаются уже в конце сентября.

«Если конкретнее, то в Мурманской области, в Ненецком автономном округе и на севере Коми мокрый снег можно увидеть уже в конце сентября. До Московской области эти осадки не дойдут», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако, несмотря на достаточно теплое начало осени, имеется вероятность первого снега в Подмосковье уже в следующем месяце.

«Если в синоптических процессах в первой декаде октября будут сохраняться меридиональные переносы воздушных масс с севера на юг, то в первой половине октября при таком раскладе погода может дойти и до первого снега», — добавил Ильин.

