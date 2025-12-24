«Останется под домашним арестом»: адвокат рассказал, где разрешат рожать Лерчек

После очередного судебного заседания Лерчек сообщила журналистам, что роды ожидаются в начале марта, а также задалась вопросом о процедуре родов под домашним арестом, интересуясь, требуется ли специальное разрешение. Валерия надеется на положительное решение суда, которое позволит ей выехать в роддом и вернуться домой после родов.

Адвокат Кудряшов отметил, что, согласно законодательству РФ, женщина, находящаяся под домашним арестом, может быть госпитализирована для родов в медицинское учреждение. Это предусмотрено статьей 107 Уголовно-процессуального кодекса РФ (УПК РФ).

Фото: [ t.me/moscowcourts ]

«Находясь в медучреждении, женщина останется под домашним арестом, но местом его исполнения будет считаться территория больницы. При госпитализации женщина вправе выбрать больницу, которая предоставляет соответствующие условия (например, отдельную палату, если есть запрет на общение с другими лицами, кроме адвоката и следователя)», — добавил Кудряшов.

Запреты могут быть разными в зависимости от того, что указал суд в решении о мере пресечения. Например, может быть запрещено общение с определенными лицами, использование средств связи и интернета, кроме случаев вызова скорой помощи или общения с контролирующим органом, дознавателем, следователем.

«Таким образом, рожать дома под домашним арестом не обязательно — при наличии медицинских показаний возможно размещение в роддоме с сохранением меры пресечения. Однако конкретные условия будут зависеть от решения суда и обстоятельств дела», — заключил адвокат.

Ранее эксперты рассказали, что покупка дома на Wildberries имеет большие риски.