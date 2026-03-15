Остановка дыхания, инфаркт и инсульт: как привычка спать на спине убивает пожилых

Председатель Коми республиканского отделения Российского общества сомнологов Евгения Габова дала важный совет пожилым людям, который может спасти им жизнь. По словам специалиста, после 60 лет крайне желательно сменить привычную позу для сна и отказаться от отдыха на спине.

Все дело в остановках дыхания — апноэ. В возрасте старше 60 лет этот синдром встречается у 60% пациентов, однако его часто не диагностируют из-за обилия других хронических заболеваний, на которые все списывают.

«У этих пациентов чаще всего за счет мышечных дегенеративных изменений апноэ происходит именно на спине. Я считаю, что таким пациентам уже после 60-ти обязательно нужно спать на боку», — пояснила врач.

По словам Габовой, у многих пожилых людей простая смена позы помогает снизить артериальное давление, устранить нарушения сердечного ритма и нормализовать дневное самочувствие без дополнительных лекарств.

При обструктивном апноэ у человека во сне периодически останавливается дыхание. Кислород перестает поступать в организм, страдают мозг и сердце. В долгосрочной перспективе это может привести к гипертонии, инфаркту, инсульту, сахарному диабету и даже внезапной сердечной смерти. Учитывая, что треть жизни мы проводим во сне, качество этого времени становится критически важным.

Что такое обструктивное апноэ сна?

Это состояние, при котором во время сна многократно останавливается дыхание из-за спадения мягких тканей глотки. Мышцы расслабляются, и дыхательные пути перекрываются на 10–30 секунд и более. Мозг «будит» человека, чтобы он сделал вдох, но сам человек об этом может не помнить. Цикл может повторяться сотни раз за ночь.

Ранее сообщалось, что военный метод поможет уснуть за считаные минуты.