Остановки дыхания во сне грозят инсультом: врач рассказал о скрытой угрозе, которой страдает половина россиян

Кратковременные остановки дыхания во сне могут привести к инсульту. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

Ранее в телеграм-канале Mash сообщили, что почти 50% населения России страдает от кратковременной остановки дыхания во сне. Как отметил врач Еременко, кратковременные остановки дыхания во сне чаще всего связаны с состоянием, известным как синдром обструктивного апноэ сна (СОАС).

«Эпизоды прекращения дыхания могут длиться от нескольких секунд до минуты и повторяться десятки раз за ночь. Сам кратковременный эпизод апноэ редко приводит к внезапной смерти. Однако длительное течение заболевания значительно повышает риски серьезных осложнений», — пояснил эксперт.

По его словам, хроническая ночная гипоксия и постоянные микропробуждения создают повышенную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

«В результате увеличивается вероятность развития артериальной гипертензии, нарушений сердечного ритма, ишемической болезни сердца, а также инсульта и инфаркта миокарда», — заключил Еременко.

