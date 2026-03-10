Оттепель ожидает жителей Москвы и Подмосковья с 11 по 13 марта

В Москве и Подмосковье на неделе с 11 по 13 марта ожидается мартовское потепление до 11 градусов тепла. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Как заявил эксперт, в среду, 11 марта, ожидается облачная погода без осадков.

«Температура ночью в Москве -1…+1 градусов, по области -3…+2 градусов, днем в Москве +7…+9 градусов, по области +5…+10 градусов. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду. Также ожидается гололедица», — рассказал синоптик.

В четверг, 12 марта, в столице ожидается облачная погода, без осадков.

«Температура ночью +1…+3 градусов, днем +7…+9 градусов. Ветер будет дуть юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. Гололедица. В Подмосковье температура ночью -2…+3 градусов, днем +5…+10 градусов», — сказал он.

Фото: [ Медиасток.рф ]

В пятницу, 13 марта, в Москве и области ночью местами небольшие осадки, днем без осадков, температура в городе ночью составит от 0 до +2 градусов, в Подмосковье — -3…+2 градуса. Днем в Подмосковье ожидается от +8 до +10 градусов, по области — +6…+11 градусов. Ветер будет дуть юго-западный от 3 до 8 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение недели атмосферное давление будет преимущественно ниже нормы. В среду — 751 мм ртутного столба. В четверг и пятницу показатели — 752 и 753 мм ртутного столба.

Люди, страдающие гипотонией, особенно восприимчивы к изменениям атмосферного давления. Снижение давления может вызывать у них целый ряд неприятных симптомов: головные боли, ощущение давления в висках, снижение концентрации и повышенную утомляемость. Помимо этого, у лиц с хроническими болевыми синдромами, в частности, с болями в суставах, может отмечаться усиление болевых ощущений.

Также снижение атмосферного давления, зачастую сопровождающееся повышением влажности воздуха, оказывает негативное воздействие на пациентов с заболеваниями дыхательной системы, в особенности на больных бронхиальной астмой. У них это может спровоцировать отек слизистых оболочек дыхательных путей, что затрудняет дыхание и может привести к обострению заболевания, предупреждают врачи.

