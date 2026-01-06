Остров без грима: как выглядит настоящий Бали вдали от туристических троп

Издание « Турпром » представило альтернативный взгляд на один из самых популярных курортов мира. В своем материале редакция, опираясь на мнения опытных путешественников и местных гидов, рассказала о другой стороне Бали, скрытой от массового туриста за глянцевыми открыточными видами.

Публикация фокусируется на двух аутентичных локациях восточной части острова. Первой из них стала рыбацкая деревня Амед. Как отмечает издание, это место кардинально отличается от пляжей юга: берег здесь покрыт черным вулканическим песком, а море отличается спокойствием и кристальной прозрачностью. «Турпром» указывает, что эти условия создали Амеду репутацию отличного места для снорклинга и дайвинга, в том числе для погружений к затонувшему кораблю, и особенно рекомендует его новичкам.

Второй точкой притяжения, по данным издания, является долина Сидемен, расположенная в глубине острова. Ее главными достопримечательностями названы бескрайние рисовые террасы, зеленые холмы и вид на величественный вулкан Агунг. Редакция характеризует Сидемен как идеальное место для релаксации и погружения в сельскую жизнь Бали, предлагая гостям прогулки по полям и посещение местных деревень.

«Турпром» подчеркивает, что эти направления не подходят для любителей шумных курортов и роскошной инфраструктуры. Их ценность, согласно материалу, заключается в возможности увидеть подлинный, нетуристический Бали — спокойный, медитативный и наполненный традиционным укладом жизни.

