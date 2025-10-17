От 110 тыс. рублей: топ-7 жарких направлений для отдыха на Новый год у моря

Зимой особенно остро хочется тепла, моря и безмятежности — тех дней, когда время течет неспешно, а главный выбор сводится к тому, отправиться ли на пляж или на прогулку. Январь — идеальный момент, чтобы обменять снег и короткий день на солнце, яркие пейзажи и мягкий климат. Эксперты сервиса «Яндекс Путешествия» рассказали интернет-изданию «Подмосковье сегодня», сколько стоит отметить Новый год на море.

Египет

Популярные курорты: Хургада и Шарм-эль-Шейх

В январе в Египте царит мягкое солнце и приятное тепло: воздух прогревается до 24 градусов тепла, а море — до 22 градусов, что делает отдых особенно комфортным для путешественников из России. Тем, кому вода покажется прохладной, не стоит волноваться — почти в каждом отеле есть подогреваемые бассейны.

Хургада подойдет тем, кто ищет доступный и спокойный отдых: здесь широкие песчаные пляжи, прогулки по живописной набережной Марина и колоритный восточный базар Эль-Дахар, где пахнет свежим кофе и специями. Любителям приключений понравятся морские круизы и сафари на квадроциклах по пустыне.

Шарм-эль-Шейх подойдет тем, кто ценит комфорт и высокий уровень сервиса. Здесь можно насладиться отдыхом у моря и бассейна, увидеть знаменитые коралловые рифы Красного моря, посетить национальный парк Рас-Мохаммед, попробовать блюда восточной кухни и прогуляться по старому городу.

Цены: перелет из Москвы в обе стороны — от 26 тыс. рублей, проживание — от 5 тыс. рублей за ночь. Неделя отдыха на двоих — от 110 тыс. рублей.

Фото: [ сommons.wikimedia/Mmelouk ]

Индия

Популярные курорты: Гоа и Керала

Январь в Индии встречает солнцем и теплом: воздух прогревается до 30 градусов тепла, море ласковое, а воздух наполнен ароматами пряностей. Гоа разделен на две контрастные зоны: Северный — с живой атмосферой, музыкальными фестивалями, рынками и молодежными кафе, и Южный — спокойный, уединенный, с отелями прямо на первой линии пляжа. Здесь можно заняться серфингом, прогуляться по вечернему рынку в Анджуне и познакомиться с настоящими рыбацкими деревнями.

Керала предлагает более медленный ритм жизни. Помимо пляжного отдыха, туристам стоит отправиться в круиз по каналам, которые называют «Индийской Венецией», на традиционной деревянной лодке, а также посетить живописные плантации специй.

Цены: перелет из Москвы — от 43 тыс. рублей, проживание — от 3 тыс. рублей за ночь. Неделя на двоих — от 120 тыс. рублей.

ОАЭ

Популярные курорты: Дубай, Абу-Даби, Рас-эль-Хайма

Январь в ОАЭ — один из самых приятных месяцев для отдыха: жара спадает, воздух прогревается до 26 градусов, а море радует комфортной температурой около 23 градусов.

Дубай — город контрастов, где пляжи соседствуют с развлечениями мирового уровня. Здесь можно подняться на Бурдж-Халифу, отправиться в пустынное сафари или прогуляться по набережной Джумейры. Абу-Даби предлагает не только расслабленный пляжный отдых, но и культурные достопримечательности: Лувр, мечеть шейха Зайда, а также остров Яс с парками Ferrari World и Warner Bros.

Фото: [ сommons.wikimedia/Cideator ]

Рас-эль-Хайма подойдет тем, кто ищет спокойствие и близость к природе. Песчаные пляжи, горы Джебель-Джайс и уютные отели с системой «все включено» создают атмосферу размеренного и комфортного отдыха.

Цены: перелет из Москвы туда и обратно — от 30 тыс. рублей на человека, отели у моря — от 8 тыс. рублей за ночь. Неделя отдыха на двоих в январе — от 140 тыс. рублей.

Таиланд

Популярные курорты: Пхукет, Паттайя, Самуи

Зимой Таиланд особенно привлекателен: воздух прогревается до 30 градусов тепла, вода — до 28 градусов тепла, а влажность остается умеренной.

Пхукет сочетает комфорт и живописную природу. Днем можно купаться на пляжах Ката и Карон, исследовать смотровые площадки, а вечером наслаждаться морепродуктами в ресторанах района Раваи. Паттайя подойдет любителям активного отдыха: ночные рынки, прибрежные кафе, экскурсии к храму Истины и плавучим деревням. В тропическом парке Нонг Нуч открывается мир экзотических растений и животных, а на острове Ко Лан можно заняться снорклингом в прозрачной воде. Самуи — остров для тех, кто ищет спокойствие. Водопад На Муанг, кокосовые плантации, занятия йогой на пляже и отдых на Ламай создают размеренную и уютную атмосферу для отдыха.

Цены: перелет из Москвы туда и обратно — от 50 тыс. рублей на человека, проживание в январе — от 3 тыс. рублей за ночь. Недельный отдых на двоих обойдется от 150 тыс. рублей.

Вьетнам

Популярные курорты: Нячанг и Фукуок

Январь во Вьетнаме — пик сухого сезона: солнечные дни сменяются друг другом, воздух прогревается до 28 градусов тепла, а вода достигает 26 градусов тепла.

Фото: [ сommons.wikimedia/Trantuonglam ]

Нячанг подойдет любителям сочетания пляжного отдыха и активных прогулок. Утро можно посвятить купанию в бухте и завтраку на террасе с видом на море, а днем прогуляться по знаменитой набережной Чанфу или отправиться к водопаду Ба Хо. Фукуок — идеальное место для тех, кто ценит уединение и нетронутую природу. Пляжи Лонг-Бич и Бай-Сау впечатляют белым песком и прозрачной бирюзовой водой. На острове также можно посетить перцевые плантации, сафари-парк и храм Динь-Кау.

Цены: перелет из Москвы в обе стороны — от 60 тыс. рублей на человека, отели от 3,5 тыс. рублей за ночь. Неделя отдыха на двоих — примерно от 160 тыс. рублей, включая перелет, проживание и питание.

Шри-Ланка

Популярные курорты: Унаватуна, Тангалле, Хиккадува

На юге Шри-Ланки январь — идеальное время для отдыха: солнце радует, море прогревается до 28 градусов тепла, а воздух достигает 30 градусов тепла.

Унаватуна — спокойный курорт с пологим пляжем, отлично подходящий для отдыха с детьми. Здесь можно заняться снорклингом, попробовать свежие морепродукты и прогуляться к японской пагоде мира. Хиккадува известна возможностями для дайвинга и плавания рядом с морскими черепахами. Тангалле — уединенный уголок с широкими пустынными пляжами, где почти нет туристов. В свободное время стоит посетить чайные плантации и насладиться живописными видами.

Цены: перелет из Москвы в обе стороны — от 65 тыс. рублей на человека, проживание — от 2 тыс. рублей за ночь. Неделя на двоих — от 160 тыс. рублей.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Сгенерировано ИИ ]

Мальдивы

Популярные курорты: Северный Мале, остров Раа, Филалхохи

Мальдивы зимой — настоящая летняя сказка: вода и воздух прогреваются до 30 градусов тепла, создавая идеальные условия для отдыха. В Северном Мале можно заняться дайвингом, серфингом или просто наслаждаться закатами у океана.

Остров Раа привлекает красотой природы и разнообразием вариантов проживания — от уютных бунгало в тени тропических деревьев до роскошных вилл на воде. Филалхохи — настоящий тропический рай с белоснежными пляжами, пальмами и коралловым рифом, окружающим остров со всех сторон.

Цены: перелет из Москвы туда и обратно — от 52 тыс. рублей, отели — от 6 тыс. рублей. Неделя отдыха на двоих — от 180 тыс. рублей.

Ранее стало известно, какой будет погода в Москве и Подмосковье в выходные 18 и 19 октября.