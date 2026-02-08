От 300 кораблей до десятка: как Россия теряет позиции в гонке за океан

Российский научно-исследовательский флот, наследник славных традиций отечественной океанографии, стоит на перепутье. Обладая уникальным наследием и компетенциями, он сегодня сталкивается с вызовами устаревания и требует масштабного обновления для ответа на растущие научные запросы, пишет портал «Научная Россия».

От Петра I до «Витязя»: наследие великих открытий

История флота уходит корнями в XVII–XVIII века, от первых описаний северных морей до кругосветных экспедиций, открытия Антарктиды и измерения глубин Марианской впадины на легендарном «Витязе». Этот мощный потенциал был существенно подорван в 1990-е годы: из 293 советских научных судов в распоряжении РАН осталось лишь около двух десятков.

Вызовы настоящего: износ, кадры и дефицит кораблей

Сегодня для фундаментальных исследований Минобрнауки использует около десяти действующих крупных судов, распределенных между институтами. Большинство из них, как 40-летний «Академик Борис Петров», значительно изношены. Как отмечает заместитель директора Института океанологии РАН Вячеслав Кременецкий, организовать экспедицию — сложный процесс, требующий утверждения программы и конкурсного отбора заявок. Параллельно с техническим устареванием существует и кадровая проблема.

Пути обновления: «Плавучий университет» и новые суда

Ответом на вызовы становятся системные меры. Для подготовки нового поколения ученых успешно действует программа «Плавучий университет», вовлекающая студентов в реальные морские исследования. Главная надежда связана с планами постройки новых современных научно-исследовательских судов, которые должны начать обновление стареющего флота. Будущее российской океанографии зависит от того, насколько быстро эти планы перейдут от проектов к спуску на воду новых кораблей.

