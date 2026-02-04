На дне океана открыли «темный кислород»: загадочный газ нашли рядом с древними камнями, где невозможен фотосинтез

На дне Тихого океана, куда никогда не проникает солнечный свет, ученые обнаружили загадочный кислород. Его нашли рядом с древними камнями — полиметаллическими конкрециями, что ставит под сомнение исключительно биологическое происхождение O₂ на Земле. Исследование опубликовано в издании The Debrief.

Открытие может перевернуть учебники. На глубине около 4000 метров, где фотосинтез абсолютно невозможен, приборы зафиксировали присутствие молекулярного кислорода. Он был обнаружен вблизи залежей полиметаллических конкреций — богатых марганцем и кобальтом образований, которым миллионы лет.

Изначально команда морского эколога Эндрю Свитмена проводила рутинную оценку рисков будущей добычи полезных ископаемых на дне. Неожиданные данные с приборов указали на возможный абиотический, то есть небиологический, источник газа. Основная гипотеза — электрохимическое расщепление воды, катализируемое самими минералами конкреций, по аналогии с промышленным электролизом.

Чтобы проверить эту смелую теорию, уже готовится масштабная экспедиция в зону Кларион-Клиппертон. На судне «Наутилус» будут работать роботизированные аппараты с высокочувствительными датчиками, которые составят детальные карты и точно измерят ключевые параметры, например уровень pH. Последующее лабораторное моделирование высокого давления поможет окончательно понять, могут ли камни на дне океана быть естественным «генератором» кислорода.

