От 53 тыс. рублей: названы районы Москвы с самыми низкими платежами по семейной ипотеке

В Крюково (Зеленоград), Митино и Молжаниновском районе (рядом с Шереметьево) самые низкие платежи по семейной ипотеке среди локаций старой Москвы (от 53 до 59 тыс. рублей в месяц), сообщили интернет-изданию «Подмосковье сегодня» аналитики финансового маркетплейса Банки.ру совместно с «Цианом».

В каких районах выгоднее всего брать ипотеку

Новостройки по рыночным условиям доступнее всего в Силино, Тропарево-Никулино и Новокосино, вторичка — в Капотне, Бирюлеве-Западном и Силино.

«При этом на одобрение семейной ипотеки в Москве больше шансов у россиян с доходом от 106 тыс. рублей. Для оформления рыночной ипотеки при покупке новостройки понадобится доход от 213 тыс. рублей, при покупке квартиры на вторичном рынке — от 306 тыс. рублей», — сообщили эксперты интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Оформить ипотеку на первичное жилье по семейной программе выгоднее всего в районе Крюково — здесь ежемесячный платеж минимальный, всего 53 тыс. рублей. Сравнительно низкими платежи также будут для будущих жителей Митино и Молжаниновского района. Лидер по доступности ипотеки в новостройках по рыночным условиям — Силино, где ежемесячный платеж составляет 106 тыс. рублей. На второй и третьей строчке — Тропарево-Никулино и Новокосино.

Фото: [ медиасток.рф ]

Ипотека на вторичном рынке доступнее всего в районе Капотня, ежемесячный платеж — 153 тыс. рублей. Далее в списке Бирюлево-Западное и Силино. Шансов на одобрение ипотеки больше у заемщика с доходом от 306 до 380 тыс. рублей.

«В 54 районах Москвы россияне смогут приобрести квартиру на вторичном рынке по наиболее выгодным условиям. Платеж составит от 153 тыс. руб. в месяц. На первичное жилье наиболее выгодна ипотека в 19 районах столицы. Ежемесячный платеж составит от 53 тыс. руб. по семейной ипотеке, от 106 тыс. руб. — по рыночной», — отметила директор по развитию ипотечных продуктов финансового маркетплейса Банки.ру Ирина Полищук.

По словам директора по развитию ипотечного направления «Циана» Михаила Светлышева, ипотечные платежи по рыночной ставке в большинстве районов Москвы будут ниже при покупке квартиры на вторичном рынке.

«Обусловлено это, в первую очередь, разницей цен — в целом по столице квадратный метр в новостройках примерно на 20% дороже, чем на вторичке», — добавил Светлышев.

Самая доступная ипотека на «однушки»

Самые низкие платежи по семейной ипотеке за однокомнатную квартиру в новостройке в районах Крюково, Куркино и Митино. Эти же локации вошли в топ-3 по доступности рыночной ипотеки на первичное жилье. Рекомендуемый доход заемщика находится в диапазоне от 92 до 127 тыс. рублей для льготной ипотеки, и от 252 до 351 тыс. рублей для рыночной.

Фото: [ медиасток.рф ]

На вторичном рынке самые низкие ипотечные платежи за однокомнатную квартиру в районах Матушкино, Бирюлево Западное и Капотня — от 115 до 127 тыс. рублей. Рекомендуемый доход для такой ипотеки — от 230 до 285 тыс. рублей.

Лучшие предложения среди двухкомнатных квартир

В топ-3 районов, где ипотека на двухкомнатную квартиру в первичке наиболее доступна, вошли Крюково, Южное Бутово и Митино. Платежи здесь составляют 62-70 тыс. рублей по семейной программе. Необходимый доход для ипотечного кредита — от 134 до 225 тыс. рублей.

По рыночной ипотеке в новостройках платеж в этих районах также будет наименьшим — 170-192 тыс. рублей. Предпочтительный доход заемщика в районах первой десятки — от 341 до 477 тыс. рублей.

На вторичном рынке минимальные ипотечные платежи за двухкомнатную квартиру — в районах Капотня, Старое Крюково, Бирюлево Западное. Рекомендуемый доход заемщика — от 307 до 368 тыс. рублей.

Ранее стало известно, как торговая война США и Китая скажется на россиянах.