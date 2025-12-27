От баранов до психиатрической больницы: Как косплееры повторили культовый сюжет фильма о Шурике и Нине

Творческий дуэт косплееров — Александра Владимировна и Дмитрий Усков — обратился к золотому фонду советского кинематографа, чтобы повторить одну из ключевых сцен легендарной комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика».

Фильм, вышедший в 1967 году, рассказывает историю молодого ученого Шурика, который приезжает на Кавказ для сбора фольклора. Там он знакомится с Ниной — студенткой, комсомолкой и спортсменкой. Сюжет разворачивается вокруг коварного плана местного чиновника товарища Саахова, который решает «выкупить» девушку у ее дяди, предложив за нее стадо баранов и финский холодильник.

Под предлогом древнего обряда Саахов инсценирует похищение, вовлекая в него ничего не подозревающего Шурика. Когда герой понимает обман и пытается защитить Нину, злодей добивается его помещения в психиатрическую больницу. Однако Шурику удается бежать, объединиться с Ниной и в конце концов разоблачить коррумпированного чиновника.

Именно этот драматичный и одновременно комичный сюжет вдохновил косплееров на создание своей фотоработы. Они с большой точностью воспроизвели образы главных героев и атмосферу одной из самых запоминающихся сцен фильма, вновь напомнив поклонникам о вечной классике советского кино, где добро, смекалка и любовь всегда торжествуют над несправедливостью.

