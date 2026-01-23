От диагнома СМА до подготовки к школе: как изменилась жизнь первого ребенка в Воронеже, получившего Zolgensma

Шесть лет назад вся страна следила за историей маленького Артема Мартынова из Воронежа, который стал первым ребенком в регионе, получившим инъекцию самого дорогого лекарства в мире — Zolgensma. Стоимость одной дозы препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) 1-го типа составила около 155 миллионов рублей, сбор на который длился почти полгода. Издание « АиФ-Воронеж » пообщалось с мамой Артема, Екатериной Мартыновой, чтобы узнать, как изменилась его жизнь.

Артем родился здоровым, но с трех месяцев «начал слабеть на глазах». После долгих обследований в мае 2019 года, когда мальчику было 11 месяцев, был подтвержден страшный диагноз — СМА 1-2 типа. При этом заболевании дети медленно теряют способность двигаться, глотать и дышать.

Благодаря участию в гуманитарной программе, Артем бесплатно получил другой препарат, который позволил ему дожить до возможности введения Zolgensma. Укол был сделан 30 июня 2020 года, когда мальчику исполнилось ровно 2 года и 1 день.

Сейчас, спустя годы, препарат продолжает работать. Артем не получает дополнительного лечения, но ему требуется постоянная реабилитация. Год назад он перенес сложную операцию на ноги для возможности вертикализации.

«Сейчас Артем в стабильном состоянии. Реабилитация и занятия продолжаем — заниматься предстоит всю жизнь», — рассказала мама.

Несмотря на отсутствие навыков ходьбы, в следующем году мальчик планирует пойти в школу, скорее всего, в онлайн-формате. Артем увлекается рисованием, кулинарией, чтением, любит музыку и готовится к учебе. Екатерина Мартынова пожелала всем родителям особенных детей сил и напомнила: «Дорогие мамы, женщины, помните о себе, деткам нужна довольная мама».

