От G1 до G3: почему начавшаяся магнитная буря может стать серьезным испытанием?

На Земле началась магнитная буря, которая носит планетарный характер. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в четверг, 5 февраля, ее уровень оценивается как G1 (слабый), но в течение ближайших суток возможен рост до G2–G3 (от умеренного до сильного).

Явление стало общей реакцией магнитосферы на чрезвычайно высокую солнечную активность, которая наблюдается с начала месяца. Спусковым механизмом послужил приход к нашей планете края плазменного облака, выброшенного Солнцем 2 февраля в результате крупнейшей за последние полтора года вспышки высшего класса X8.1. В связи с возбужденной магнитосферой в западном полушарии, например в Канаде и на севере США, наблюдаются интенсивные полярные сияния.

Директор Института космических исследований РАН, физик Анатолий Петрукович, пояснил, что по своей природе любая магнитная буря является явлением планетарного масштаба, поскольку ее влияние заметно по всей Земле.

Ученый отметил, что бури уровня G1, как правило, вообще не ощущаются ни людьми, ни техникой. Однако если интенсивность возрастет, возможны перебои в работе спутников, систем радиосвязи, геолокации и протяженных электросетей.

В некоторых случаях при сильных возмущениях могут возникать сложности при посадке самолетов из-за помех в навигационном сигнале. Петрукович подчеркнул, что современные технические системы и подготовленные пилоты в целом готовы к таким явлениям, поэтому глобальных нарушений быть не должно.

Что касается здоровья, то, по словам эксперта, магнитные бури классов G1–G2 почти не ощутимы для человека. Люди с хроническими заболеваниями, как правило, начинают испытывать недомогания только при возмущениях класса G3 и выше.

