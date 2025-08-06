На 85-м году жизни скончался актер, режиссер, педагог и народный артист России Владимир Алексеевич Сафронов. О его смерти сообщили в Государственном академическом Малом театре, где артист служил с 1972 года и сыграл более 60 ролей, став одним из ведущих мастеров сцены. Что известно о жизни режиссера — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Умер в кругу семьи

Причиной смерти стала остановка сердца. По словам дочери Юлии, актер умер дома в окружении семьи. Она отметила, что видела отца утром, ничто не предвещало беды — Владимир Алексеевич чувствовал себя нормально и не жаловался на здоровье, передает ИА «Регнум».

«Владимир Алексеевич всегда придерживался старого театрального принципа, гласящего, что маленьких ролей не бывает, и это позволяло ему создавать запоминающиеся образы, каждый раз находя для своих героев новые краски», — отметили в Малом театре, прощаясь с актером.

Гений игры

Владимир Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве. В 1962 году окончил Театральное училище имени М. С. Щепкина (мастерская Валентины Сперантовой), после чего начал работать в Первом Московском областном драматическом театре. С 1965 по 1972 годы он служил в Театре имени А. С. Пушкина, а затем — в Малом театре, с которым связал всю оставшуюся карьеру.

Особую известность Сафронову принесли роли в пьесах Александра Островского — как драматических, так и комедийных. Среди наиболее значимых работ — Погуляев («Пучина»), Борис («Гроза»), Досужев («Доходное место»), Салай Салтаныч («Последняя жертва»). Он также сыграл в ряде исторических спектаклей: Василия Шуйского, Бориса Годунова, князя Мстиславского, отца Якова Игнатьева и других.

Фото: [ Кадр из фильма «Андрей Колобов». Режиссеры Н. Марусалова, Г. Косюков. 1977 год. ]

С 1975 года Сафронов преподавал в родном Щепкинском училище, став профессором, заведующим кафедрой пластического воспитания актера и руководителем актерского курса. Его учениками стали Ольга Дроздова, Глеб Подгородинский, Максим Дахненко и другие известные артисты.

Он участвовал в международной преподавательской деятельности, читал лекции в университете Ноксвилла (США), ставил спектакли в американских театрах. С 2001 по 2009 годы возглавлял Реутовский муниципальный драматический театр.

На телевидении Сафронов работал ведущим в программах Центрального телевидения, НТВ и РТР. В кино снялся в более чем 40 проектах, в том числе в фильмах «Звезда эпохи», «Следствие ведут знатоки», «Осенние свадьбы», а также озвучивал персонажей в ряде кинолент.

Он был членом художественного совета Министерства культуры СССР, центральной ревизионной комиссии ВТО и художественного совета Малого театра.

Сафронов был удостоен звания заслуженного артиста РСФСР (1982), народного артиста России (2006), а также награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997). В последние годы жизни получал почетные письма и награды за вклад в развитие театрального искусства и педагогики.

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