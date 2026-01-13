От Мальдив до Сиднея через Дубай: почему все дороги российского туриста теперь ведут в ОАЭ

Дубайский международный аэропорт (DXB) совершил исторический прорыв, впервые обойдя по пассажиропотоку многолетнего лидера — аэропорт Хартсфилд-Джексон в Атланте. По данным аналитической компании OAG, в январе 2026 года аэропорт Дубая обслужил более 5,5 миллиона пассажирских мест, что почти на 600 тысяч больше, чем у его американского конкурента. Это событие не только подтверждает статус Дубая как нового глобального авиационного хаба, но и имеет стратегическое значение для российских туристов.

В условиях ограниченности прямого авиасообщения России со многими странами, аэропорт Дубая превратился в ключевой транзитный узел. Как отмечает издание «Турпром», для россиян он стал главными «воздушными воротами» в Азию, Африку, Австралию и ряд европейских направлений. Среди самых популярных маршрутов — перелеты на Мальдивы, в Таиланд, Сингапур, ЮАР, Австралию и страны Ближнего Востока.

Рекордный рост связан с несколькими факторами. В декабре 2025 года аэропорт уже принял 8,8 миллиона пассажиров, что стало абсолютным максимумом за всю его историю. Этому способствовало как стратегическое расположение города на перекрестке мировых маршрутов, так и активное развитие национального перевозчика Emirates и всей туристической инфраструктуры эмирата. После проведения выставки Expo 2020 Dubai город принял в 2025 году более 15,7 миллиона иностранных гостей.

Дубай сегодня — это не только удобная пересадка, но и самостоятельное направление мирового уровня. Туристам доступны знаковые достопримечательности: самое высокое здание в мире Бурдж-Халифа, гигантский Dubai Mall, феерическое шоу поющих фонтанов, искусственный архипелаг Palm Jumeirah, исторический квартал Аль-Фахиди и экстремальные пустынные сафари.

Эксперты, опрошенные «Турпромом», видят в смене лидера отражение глобального смещения авиационных потоков в сторону Азии и Ближнего Востока. Лидерство Дубая — результат многолетних инвестиций в инфраструктуру и логистику, что делает его еще более привлекательным для российских путешественников, ищущих надежные и удобные маршруты по всему миру.

