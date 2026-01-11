Коллапс с выдачей багажа добрался до ОАЭ: россияне ждут свои вещи уже три дня

Более тридцати пассажиров авиакомпании Utair, прибывших рейсом из Москвы в Дубай, уже третий день не могут получить свой багаж, пишет Mash.

Ситуация, начавшаяся с технической неисправности самолета и вынужденной замены воздушного судна, переросла в полноценный багажный коллапс, оставив туристов без сезонной одежды в жарких ОАЭ. По предварительным оценкам, потеряно свыше 35 чемоданов.

Инцидент произошел с рейсом UT 715. Первоначально запланированный Boeing оказался неисправен, и авиакомпания заменила его на самолет меньшей вместимости. Из-за этого более половины пассажиров были сняты с рейса с предложением сдать билеты. Для тех, кто все же полетел, проблемы начались по прибытии: лента выдачи багажа оказалась пуста.

Среди пострадавших — блогер Влад Кобяков и его компания, которые получили только три чемодана из семи. Основная сложность, по словам пассажиров, заключается в бюрократических препонах: сотрудники аэропорта Дубая приняли заявления об утере только от 15 человек, оставив остальных без официального документа, необходимого для начала поиска.

Пассажирам рейса Utair сейчас рекомендовано немедленно обращаться в свою страховую компанию (если полис включает страховку от невыдачи багажа), а также фиксировать все контакты с перевозчиком и сохранять посадочный талон и багажную бирку. По последней информации, груз был отправлен из московского аэропорта Внуково, однако его точное местонахождение до сих пор не установлено, что ставит под вопрос своевременное возвращение вещей до окончания отпуска.

Напомним, что также непростая ситуация с выдачей багажа произошла в Шереметьево. Люди не могли дождаться своих чемоданов часами, а стабильно возвращать вещи стали лишь 11 января, спустя почти сутки. Аэропорт восстановил работу после экстремального снегопада.