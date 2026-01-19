От мата к мячу: как штраф за «собаку женского рода» изменил поведение теннисиста Хачанова

Российский теннисист Карен Хачанов в интервью для YouTube-канала First and Red с Анной Чакветадзе вспомнил забавный и поучительный инцидент, произошедший с ним на одном из турниров «Большого шлема» в 2019 году. Спортсмен рассказал, как получил штраф за нецензурную лексику и предпринял отчаянную попытку доказать свою правоту, апеллируя к нормам русского языка.

Хачанов объяснил, что для выплеска эмоций на корте теперь предпочитает бить по мячу, отправляя его высоко вверх, чтобы никому не навредить. Однако раньше он не гнушался и словесными методами.

«У меня были штрафы на Большом шлеме за не самые пристойные слова — году в 2019-м. Я, правда, потом доказывал, что это литературные слова в русском языке», — признался теннисист.

На вопрос, о каком именно слове шла речь, Хачанов дал иносказательный, но всем понятный ответ: «Собака женского рода».

Дело приняло серьезный оборот: спортсмен настолько уверовал в свою правоту, что решил оспорить штраф официально.

«Подавал апелляцию. Показывал словарь. Но не получилось ничего», — с сожалением констатировал он.

Этот опыт стал переломным: «После этого я перестал ругаться». Теперь в напряженные моменты он если и кричит, то старается делать это не на виду у камер и зрителей. Эта история наглядно показывает, как спортивные регламенты иногда вступают в противоречие с лингвистическими реалиями.

