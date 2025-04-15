От отдыха до уголовной ответственности: юрист предупредил желающих пожарить шашлыки в майские праздники

Майские праздники — это время отдыха, путешествий и, конечно, шашлыков. Как не превратить праздники в проблемы с законом, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

Эксперт отметил, что при большинстве нарушений грозит лишь административная ответственность, но некоторые нарушения закона могут привести и к уголовной.

«Административная ответственность предусмотрена за разведение огня в неположенных местах или приготовление шашлыка вблизи жилых строений. Запрещено это делать и в парковых зонах, в местах общего пользования, на детских площадках, во дворах жилых домов, многоквартирных домов», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Согласно установленным требованиям, жарить шашлыки можно на территории, расположенной не менее чем в 50 метрах от края лесопосадки, от окраин СНТ и жилых деревень.

«Также предусмотрены правила, запрещающие разведение костров не менее чем в 5 метрах от зданий. В случае разведения костров в неустановленном месте, что приравнивается к открытому огню, ответственность может быть в виде штрафа до 30 тыс. рублей. В случае, если из-за разведения огня произойдет воспламенение или пожар, то статья действительно может быть усугублена до уголовной — за причинение вреда окружающей среде», — добавил юрист.

Во время майских праздников необходимо проявлять особую осторожность, уделять внимание безопасности при разведении огня и рекомендуется иметь при себе огнетушитель, — продолжил эксперт.

«Напомню, что в городских парках, скверах и зонах оборудуются специальные места, где установлены беседки для приготовления шашлыка, там повышены меры противопожарной безопасности», — заключил Капштык.

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