От пика к новой угрозе: почему, несмотря на снижение, мир может снова столкнуться с ростом голода до 660 млн человек

Российская академия наук (РАН) представила тревожный прогноз, согласно которому количество людей, страдающих от голода в мире, в 2026 году может достигнуть отметки приблизительно в 660 миллионов человек. Об этом свидетельствует доклад учёных, с которым ознакомилось РИА Новости . Прогноз основан на анализе текущих негативных тенденций, которые сохраняются, несмотря на кратковременное улучшение ситуации.

Согласно данным РАН, в 2025 году число голодающих в мире составило 673,2 миллиона человек, или 8,2% населения планеты. Хотя этот показатель снижается четвертый год подряд после своего пика в 2021 году, он всё ещё остаётся значительно выше доковидного уровня. Абсолютный максимум пришёлся на 2021 год, когда от недоедания страдали 697,5 миллиона человек (8,8% населения). Для сравнения, в 2019 году, до пандемии, голод затронул 584,1 миллиона человек (7,5% населения).

Эксперты связывают сохранение столь высоких показателей с комплексом затяжных глобальных кризисов. Среди ключевых факторов называются долгосрочные последствия пандемии COVID-19, усугубляющиеся климатические изменения и растущая геополитическая нестабильность, которая нарушает цепочки поставок продовольствия и доступ к ресурсам.

Данные РАН частично расходятся с оценками международных организаций: в ноябре 2025 года директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Олег Кобяков заявлял о 735 миллионах голодающих в мире, что подчёркивает сложность подсчётов и масштаб проблемы.

Таким образом, несмотря на небольшое статистическое улучшение в последние годы, фундаментальные причины голода не устранены, что создаёт угрозу нового роста числа недоедающих в среднесрочной перспективе.

