От рутины до паники: как поломка в мозге заставляет человека постоянно тревожиться

Российские ученые сделали важный шаг в понимании природы одного из самых распространенных психических расстройств современности. Специалисты Института мозга человека имени Н. П. Бехтеревой РАН установили возможную нейрофизиологическую причину развития патологической тревожности. Как сообщил ТАСС временно исполняющий обязанности директора института Михаил Дидур, источник проблемы может крыться в сбое работы особого механизма мозга — детектора ошибок.

Этот внутренний «контролер» отвечает за сверку выполняемых человеком рутинных действий с эталонной моделью, хранящейся в памяти. По словам Дидура, неправильная работа данного механизма играет ключевую роль в формировании симптомов патологической тревожности — психосоматического расстройства, которое серьезно ухудшает качество жизни. Ученый отметил, что на сегодняшний день такими заболеваниями страдает около 5,5% населения, а от повышенной и патологической тревожности — 4-5%, и эти цифры продолжают расти.

Исследователи также изучают связь между патологической тревогой и сердечно-сосудистыми заболеваниями, что крайне важно для их точной дифференциальной диагностики и оптимизации лечения. По словам Михаила Дидура, такие комплексные исследования позволяют не только лечить психические и соматические расстройства по отдельности, но и исключить их взаимное негативное влияние, предотвращая тяжелую инвалидизацию пациента.

Ранее сообщалось, что израильские ученые нашли белок SIRT6, избавляющий от бессонницы и депрессии.